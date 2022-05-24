Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения водных ресурсов

Куйбышевское водохранилище с 21 мая перешло в режим наполнения водных ресурсов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В период весеннего половодья в республике велись весенние сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту Волги. Для этих целей разрешается приостанавливать весеннее наполнение нижневолжских водохранилищ и даже срабатывать часть уже накопленного в них запаса воды.

При этом минимальный уровень воды у плотины гидроузла внутри половодного периода должен быть не ниже минимального навигационного уровня — 49,0 м БС.

В этом году специальный попуск в целях обеспечения сельского и рыбного хозяйства Нижней Волги стартовал в третьей декаде апреля. Сейчас он завершается.

В Росгидромете «Реальному времени» рассказали, что уровень мертвого объема — то есть уровень воды, до которого допускается опорожнение (сработка) водохранилища, — для Куйбышевского водохранилища составляет 45,50 м. Сейчас, как отметили в ведомстве, до этой отметки более 6 метров, так что назвать ситуацию критической никак нельзя.

У водохранилищ есть нормальный подпорный уровень (НПУ) — наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации. Это и есть уровень, необходимый для нормальной работы водохранилища. Для Куйбышевского это значение 53,00 м БС, получается, до него не хватает 1,45 м.

Уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон на 23 мая уже составлял 51,85 м БС (Балтийской системы). За прошедшие сутки уровень повысился на 12 см.

Татьяна Леухина