Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение ПДК фенола и формальдегида

В воздухе столицы Татарстана обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сразу двух загрязняющих веществ — фенола и формальдегида. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра республики.

Например, концентрация фенола составила 0,016 мг/кубометр при норме до 0,01 мг/кубометр. Показатель по формальдегиду оценивается в 0,079 мг/кубометр при ПДК до 0,05 мг/кубометр.



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Превышение концентрации обоих веществ зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Наблюдение проводилось с 13.00 31 мая до 7.00 1 июня.

Вчера сообщалось, что в Казани обнаружили превышение ПДК формальдегида. Концентрация вещества составила 0,064 мг/кубометр. Его выявил пункт наблюдения, расположенный на улице Татарстан.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова