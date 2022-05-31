Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение ПДК формальдегида

В Казани обнаружили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Об этом свидетельствуют данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха города, полученные Гидрометцентром Татарстана.

Повышенный уровень загрязняющего вещества выявил пункт наблюдения, расположенный на улице Татарстан. Показатель составил 0,064 мг/кубометр при норме до 0,05 мг/кубометр. Указывается, что наблюдение проводилось с 13.00 30 мая до 7.00 31 мая.

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Недавно в городе зафиксировали превышение ПДК аммиака. Концентрация вещества составила 0,41 мг/кубометр при ПДК 0,2 мг/кубометр. Повышенный уровень аммиака обнаружил пункт наблюдения на улице Мартына Межлаука.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова