В Казани наградили победителей конкурса детской песни «Балачак җыры»
В Казани наградили победителей третьего сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». Торжественная церемония прошла в студии телеканала «Шаян ТВ».
В этом году в конкурсе участвовали 114 песен авторства как профессиональных композиторов, так и любителей. Во второй тур прошли всего 20 песен, в третий, по итогам зрительского голосования, — десять.
Жюри определило пять победителей, они получат по 50 тысяч рублей:
- Песня «Сабантуй бүген бездә», авторы: Роберт Миннуллин, Ильнур Ганиев.
- Песня «Токмач кисәм», авторы: Люция Аблиева, Эльвира Нигматуллина.
- Песня «Әнием — иң газиз кешем», авторы: Резеда Валиева, Луиза Батыр-Булгари.
- Песня «Бие әле», авторы: Васима Хайруллина, Ильназ Багавиев.
- песня «Дуслар күп булсын», авторы: Булат Ибрагимов, Ляйсан Закирова.
Для песен-победителей «Шаян ТВ» при поддержке Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, создаст современные аранжировки и снимет видеоклипы. Их исполнят участники детского телевизионного фестиваля «Сәйлән». Песни войдут в сборник «Балачак җыры», сообщает «Шаян ТВ».
Напомним, песни конкурсов «Балачак җыры» и фестиваля «Сәйлән» доступны в виде нотных сборников. Организаторы дополнили их QR-кодами, по которым можно скачать инструментальные версии композиций, их полноценное исполнение и посмотреть клипы. Подробнее — в материале «Реального времени».
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