В Казани наградили победителей конкурса детской песни «Балачак җыры»

Фото: «Шаян ТВ»

В Казани наградили победителей третьего сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». Торжественная церемония прошла в студии телеканала «Шаян ТВ».

В этом году в конкурсе участвовали 114 песен авторства как профессиональных композиторов, так и любителей. Во второй тур прошли всего 20 песен, в третий, по итогам зрительского голосования, — десять.

Жюри определило пять победителей, они получат по 50 тысяч рублей:

Песня «Сабантуй бүген бездә», авторы: Роберт Миннуллин, Ильнур Ганиев. Песня «Токмач кисәм», авторы: Люция Аблиева, Эльвира Нигматуллина. Песня «Әнием — иң газиз кешем», авторы: Резеда Валиева, Луиза Батыр-Булгари. Песня «Бие әле», авторы: Васима Хайруллина, Ильназ Багавиев. песня «Дуслар күп булсын», авторы: Булат Ибрагимов, Ляйсан Закирова.

Фото: «Шаян ТВ»

Для песен-победителей «Шаян ТВ» при поддержке Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, создаст современные аранжировки и снимет видеоклипы. Их исполнят участники детского телевизионного фестиваля «Сәйлән». Песни войдут в сборник «Балачак җыры», сообщает «Шаян ТВ».

Фото: «Шаян ТВ»

Напомним, песни конкурсов «Балачак җыры» и фестиваля «Сәйлән» доступны в виде нотных сборников. Организаторы дополнили их QR-кодами, по которым можно скачать инструментальные версии композиций, их полноценное исполнение и посмотреть клипы. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина