А почему бы не поменять слова советских детских песен?

Композиции победителей конкурсов «Балачак җыры» и фестиваля «Сәйлән» вышли в нотных сборниках — с интернет-бонусом

Песни конкурсов «Балачак җыры» и фестиваля «Сәйлән» теперь доступны в виде нотных сборников. При этом, учитывая запросы молодой аудитории, организаторы дополнили их QR-кодами, по которым можно скачать инструментальные версии композиций, их «плюсовки» (то есть полноценное исполнение) и посмотреть клипы. Один из членов жюри конкурса «Балачак җыры» — глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла предложил в условиях недостатка детских песен переделывать тексты старых советских.

«Это подарок не только для детей, но и для педагогов»

Как объяснила исполнительный директор «ШАЯН ТВ» Рамиля Сахабутдинова, выход сборников случился по нескольким причинам. Во-первых, конкурс новых песен «Балачак җыры» проходит в третий раз, «Сәйлән», ориентированный на исполнителей, в четвертый раз. Посмотрев клипы и концерт «Балачак җыры», председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов предложил напечатать и сборники.

— Мы сначала сомневались, сможем ли, — говорила Сахабутдинова на пресс-конференции в «Татар-информ». — Дети сейчас очень хорошо понимают современные технологии. Мы поработали с нашей молодой фокус-группой и по итогам сделали сборник с флешкой и QR-кодами.

В результате в печатном виде читатель видит ноты и тексты. Но также может перейти в цифровое хранилище, где хранятся аудиофайлы — и чтобы петь под «минус», и репетировать под «плюс», а также смотреть. Сахабутдинова подчеркнула, что контент выдается бесплатно. К примеру, сборник «Балачак җыры» уже сейчас можно скачать в интернете.

Сахабутдинова подчеркнула, что контент выдается бесплатно. Фото tatar-inform.tatar

— Это подарок не только для детей, но и для педагогов, — отметила исполнительный директор. — Фестивалей сейчас очень много. А найти песни для детей очень тяжело. А найти «минусы» — это уже совсем большая проблема.

Два сборника изданы по 1000 копий каждый. В свободной продаже их нет, но издатели распространили их среди всех районов республики, а также дарили участникам семинаров учителей татарского языка, живущих в других регионах России.



Должно быть просто и интересно. И без идеологии

Один из новых членов жюри «Балачак җыры» — председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла сходу отметил, что, хоть он в процессе и новичок, сама идея конкурса принадлежит ему.

— Идеи во мне кипят. Мне ложная скромность не свойственна, — начал Зайдулла. — На комитете — у него такое длинное название: по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — я предложил сделать такой проект. Мы часто ходим на встречи в школе. Меня беспокоит, что там самая популярная песня — Гусмана Садэ и Резеды Ахияровой «Әссәламегаләйкем». Либо дети поют песни для взрослых. Я и сказал, что песен не хватает. Глава комитета Айрат Зарипов это воспринял.

Ркаиль Зайдулла сходу отметил, что, хоть он в процессе и новичок, но сама идея конкурса принадлежит ему. Фото tatar-inform.tatar

Зайдулла отметил, что сам он не специалист и специально тексты для песен не пишет, разве что когда они нужны для пьес.

— Для детей песни писать очень тяжело, ведь должно быть просто и интересно. Там ведь не должно быть что-то типа «Яши бездә төрле милләтләр», — процитировал он гимн Татарстана. — Не должно так сложно быть для детей, мне подобное не нравится.

— Нельзя сказать, что детских песен раньше не было , — вспомнил Зайдулла свою юность. — Мы же пели что-то, когда росли. Разные песни были, конечно. Надо слова к ним сейчас поменять. А что, слова же для гимна поменяли, а музыка Яхина осталась.

И в нынешних песнях есть что-то похожее на советскую идеологию, сказал писатель, указав, что порой в детских композициях начинают петь про «народ» и «нацию». Действительно, открыв первый же текcт, мы нашли там такое предложение: «Породнившись со многими народами, единым живет наш народ».

— Мне кажется, что даже авторы у них те же! — выдал Зайдулла. Сахабутдинова поспешила с ним не согласиться: не все песни такие, приведя в пример другого победителя — «Тигәнәкле су буе». Хотя есть, конечно, согласилась редактор, вопросы, когда композиция оказывается слишком сложной для детей.

На эту же проблему указал и заслуженный деятель искусств РТ Сагит Хабибуллин, напомнив, что раньше для детей писали такие корифеи, как Салих Сайдашев, Джаудат Файзи и Мансур Музаффаров.

— А теперь в эстраде для детей — пустота. Как закончился Советский Союз — для детей никто не пишет, — развел руками Хабибуллин.



Сахабутдинова же выразила надежду, что, как и другие проекты «ШАЯН ТВ», у этой затеи сложится долгая жизнь, а песни, участвовавшие в конкурсе, будут еще долго звучать со сцены.