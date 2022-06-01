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IKEA частично возобновила работу в России

11:02, 01.06.2022
IKEA частично возобновила работу в России
Фото: pixabay.com

IKEA частично возобновила работу в России. Об этом сообщается на сайте компании.

С 1 июня начнут работать отделы обмена и возврата товаров в магазинах. Они будут открыты со вторника по субботу с 12.00 до 20.00, сказано в сообщении.

Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08.00 до 21.00 по местному времени. Продажа товаров по-прежнему приостановлена на неопределенный срок.

Фото: pixabay.com

IKEA приостановила свою деятельность на территории России в начале марта после начала спецоперации на Украине. Замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов в апреле заявлял, что компания ищет возможность вновь открыть торговые точки на территории России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан

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