IKEA частично возобновила работу в России

IKEA частично возобновила работу в России. Об этом сообщается на сайте компании.



С 1 июня начнут работать отделы обмена и возврата товаров в магазинах. Они будут открыты со вторника по субботу с 12.00 до 20.00, сказано в сообщении.

Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08.00 до 21.00 по местному времени. Продажа товаров по-прежнему приостановлена на неопределенный срок.

Фото: pixabay.com

IKEA приостановила свою деятельность на территории России в начале марта после начала спецоперации на Украине. Замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов в апреле заявлял, что компания ищет возможность вновь открыть торговые точки на территории России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

Маргарита Головатенко