Валерий Чуперка подписал контракт с «Рубином» на два года

29-летний полузащитник Валерий Чуперка подписал контракт с казанским «Рубином». Договор действует в течение двух лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Молдавский футболист играл в таких клубах, как «Академия» (Кишинев), «Краснодар-2» и «Краснодар-м», «Енисей» (Красноярск), «Спартак» (Нальчик), «Анжи» (Махачкала), «Томь» (Томск), «Балтика» (Калининград), «Ростов», «Тамбов», «Астана». Также Чуперка выступал за молдавскую сборную.

Отмечается, что футболист с марта 2022-го играл в краснодарской «Кубани» в ФНЛ. Он принял участие в четырех матчах и сделал одну голевую передачу.



Сегодня стало известно, что «Рубин» покинул 25-летний хорватский защитник Филип Уремович, который перешел в немецкую «Герту». Он выступал за казанский клуб с июля 2018 года.

Диана Жиленкова