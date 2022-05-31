В «Рубин» перешел полузащитник Александр Зотов из «Енисея»

В казанский «Рубин» перешел 31-летний полузащитник Александр Зотов. С ним подписан контракт на два года, сообщила пресс-служба клуба.

Зотов родился 27 августа 1990 года, является центральным и правым полузащитником. Выступал за московские «Спартак» и «Спартак-м», сочинскую «Жемчужину», «Томь», ярославский «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо», молодежную сборную России.

В «Рубин» игрок перешел из «Енисея», за который сыграл 30 матчей в ФНЛ (4 гола и 5 голевых передач) и 6 матчей в Кубке России (3 голевые передачи). Болельщики красноярского клуба признали его лучшим игроком прошедшего сезона.

Фото: фк-енисей.рф

Сегодня «Рубин» также подписал контракт с 29-летним полузащитником Валерием Чуперкой на два года. Между тем команду покинул 25-летний хорватский защитник и капитан Филип Уремович — он выступал за казанский клуб с июля 2018 года.