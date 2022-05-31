Российские военные разминировали свыше 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают очищать территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. На данный момент проверено уже 2 604 тысячи гектар, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За минувшие сутки обследованы 23 гектара. Наличие взрывоопасных предметов проверено в 35 зданиях, включая 13 социально значимых объектов, один мост и 9,6 км дорог. В общей сложности обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них 195 — за последние сутки.

Фото: скриншот видео Минобороны России

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью.

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Диана Жиленкова