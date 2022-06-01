Минниханов вместе с Патрушевым посетили Тетюшскую кадетскую школу-интернат

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и полномочным представителем главы российского государства в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым посетили Тетюшскую кадетскую школу-интернат имени генерал-майора Владимира Хапаева. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов поздравил учеников школы с Днем защиты детей и окончанием учебного года, а затем добавил, что Татарстан всегда поддерживает кадетское движение. Патрушев присоединился к поздравлениям и пожелал ребятам хороших перспектив в будущем. Также гости посмотрели спортивный зал, учебный корпус.

Кадетские классы в местной школе открылись в 2003 году. Через год образовательное учреждение стало кадетской школой-интернат. Здесь учатся 129 воспитанников, среди которых 18 девочек. Образование получают дети из Тетюшского, Буинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Дрожжановского, Зеленодольского, Апастовского , Рыбно-Слободского районов Татарстана, Казани, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Чувашии и Марий Эл.

Фото: пресс-служба президента РТ

Николай Патрушев прибыл в Казань накануне для проведения выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Здесь он также провел встречу в казанском Кремле с Миннихановым и Комаровым. Ее посетил первый президент республики и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.



Дарья Акимова