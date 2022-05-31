В казанском Кремле прошла встреча Минниханова с Патрушевым

Фото: пресс-служба президента РТ

В казанском Кремле состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и полномочным представителем российского президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Также на ней присутствовал первый президент республики и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В ходе нее обсуждались вопросы транспортной и энергетической безопасности в условиях санкций западных стран против России, а также реализация мер, принятых руководством страны, для дальнейшего социально-экономического развития регионов ПФО. Минниханов поблагодарил Патрушева за решение провести заседание в Казани. Он отметил, что его тема имеет стратегическую важность.

Фото: пресс-служба президента РТ

Николай Патрушев прибыл в Казань сегодня днем для проведения выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Завтра он посетит Тетюшский район Татарстана. Там они вместе с Рустамом Миннихановым встретятся с учениками кадетской школы-интерната, ознакомятся с организацией спортивного досуга в сельской местности и обсудят вопросы благоустройства сельских поселений, а также перспективы развития здравоохранения и образования.



Дарья Акимова