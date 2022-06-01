Российское правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

Правительство России запустило в пилотном режиме льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, в остальных регионах страны — 6 миллионов.

В 2022 году по этой программе планируется выдать около 8 тысяч кредитов. Как объяснили в правительстве, запуск новой ипотечной программы позволит большему количеству жителей России улучшить свои жилищные условия.

Фото: government.ru

В середине мая правительство России увеличило максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит установлен до 12 миллионов рублей, в других регионах страны — до 6 миллионов.

Дарья Акимова