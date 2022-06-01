Название российского движения детей и молодежи «Большая перемена» могут изменить

Фото: движение «Большая перемена»

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что название всероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» может поменяться. Об этом сообщают «Ведомости».

По его словам, новые варианты предложат участники фестиваля «Большая перемена», который пройдет сегодня в Москве. Метелев добавил, что дискуссии о названии движения активно ведут на уровне общественных объединений. Например, его считает неудачным председатель Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский.

В мае на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Фото: движение «Большая перемена»

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.

В середине мая СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому, например, относится и «Большая перемена». 18 мая Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.



Дарья Акимова