Сегодня в Татарстане без осадков и до +25 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный умеренный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.



Днем температура воздуха в Казани и Лаишево составит +23..+25 градусов, в Менделеевске и Елабуге +20..+24 градуса, в Бугульме +21..+23 градуса, в Нурлате +22..+25 градусов, в Буинске +21..+25 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Например, завтра, 2 июня, днем воздух может прогреться до +21..+27 градусов. А к концу недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду.

Диана Жиленкова