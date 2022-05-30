На этой неделе в Татарстане потеплеет до +27 градусов

В Татарстане на этой неделе будет теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

31 мая, 1 и 2 июня прогнозируется сухая погода, ночью ожидается от +5 до +12˚. Днем во вторник воздух прогреется до +19..+24˚, 1 и 2 июня потеплеет до +21..+27˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 3 июня, и в субботу, 4 июня, под влиянием фронтальных разделов западного циклона ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. При этом ночью ожидается до +11.. +16°, днем +21.. +26°.

Сегодня в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируется порывистый ветер. Однако потеплеет до +23 градусов.



Татьяна Леухина