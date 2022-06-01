В Следкоме России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях

Зампредседателя Следственного комитета России Елена Леоненко заявила, что ведомство выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент. При этом вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях остается открытым. Леоненко также добавила, что качественный мониторинг контента в интернете на предмет запрещенной информации и ее дальнейшая блокировка очень важны.

Фото: sledcom.ru

В середине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что допускает возможность разблокировки социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих признанной в РФ экстремистской корпорации Meta**. По его словам, он этого не исключает.



*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Дарья Акимова