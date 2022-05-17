В Кремле не исключили разблокировку Facebook* и Instagram* в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Facebook* и Instagram*, принадлежащих корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской.
— Я бы этого не исключал, — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос о возможной разблокировке соцсетей компании, его слова приводит «РИА Новости».
21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta*. Социальные сети Instagram* и Facebook*, принадлежащие этой американской компании, признали экстремистскими и запретили их на территории РФ. Генпрокуратура попросила суд признать Meta* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.
В апреле Meta* обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta* Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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