В Кремле не исключили разблокировку Facebook* и Instagram* в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Facebook* и Instagram*, принадлежащих корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской.

— Я бы этого не исключал, — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос о возможной разблокировке соцсетей компании, его слова приводит «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta*. Социальные сети Instagram* и Facebook*, принадлежащие этой американской компании, признали экстремистскими и запретили их на территории РФ. Генпрокуратура попросила суд признать Meta* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.



В апреле Meta* обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta* Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Маргарита Головатенко