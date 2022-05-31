Минобороны России: украинские военные размещают вооружения в медучреждениях Харькова и Краматорска

В здании больницы по улице Игоря Муратова в Харькове на верхних этажах украинские военные разместили огневые точки, а в подвале — склад боеприпасов. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в то же время в помещениях насильно удерживаются медицинские сотрудники и пациенты. Подобная ситуация зафиксирована и в детской поликлинике № 3 в Краматорске Донецкой народной республики. Причем подходы к зданию медучреждения заминированы.

Фото: кадр видео Минобороны России

— В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, — цитирует Мизинцева «РИА Новости».



Вчера генерал-полковник сообщил, что опорные пункты и склады с боеприпасами разместили в Харькове на территории школы №81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской. По его словам, местных граждан удерживают в подвальных помещениях под предлогом обеспечения их безопасности.

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Диана Жиленкова