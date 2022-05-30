В Харькове ВСУ оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами в школе и Доме культуры

Фото: кадр видео Минобороны

На социальных объектах в Харькове военные Вооруженных сил Украины и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а также разместили артиллерию и РСЗО. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, такие действия зафиксированы на территории школы №81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской. Местных граждан удерживают в подвальных помещениях под предлогом обеспечения их безопасности.

Фото: flickr.com

Генерал-полковник добавил, что подходы к этим зданиям заминированы. Однако жителей об этом намеренно не предупредили, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мизинцев рассказал, что в Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен» проводят карательные рейды против жителей, подозреваемых в пророссийских настроениях. Задержанных подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

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Диана Жиленкова