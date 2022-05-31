Филип Уремович покидает «Рубин»

Казанский «Рубин» покидает 25-летний хорватский защитник Филип Уремович. Он перешел в немецкую «Герту», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

— Игрок воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он имел возможность покинуть «Рубин» в случае вылета нашей команды в ФНЛ, — говорится в сообщении.

Фото: rubin-kazan.ru (архив)

Уремович играл в «Рубине» с июля 2018 года. За время нахождения в казанском клубе хорватский футболист принял участие в 97 матчах и забил один гол.

Недавно стало известно, что в следующем сезоне РПЛ сохранит действующий формат проведения чемпионата. В связи с этим «Рубин» после ряда поражений вылетает в Футбольную национальную лигу.



Диана Жиленкова