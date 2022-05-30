Российский рынок акций снизился на 0,3% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 0,3% до 2400,39 пункта, индекс РТС поднялся сразу на 7,2% до 1215,74 пункта. Это стало наибольшим ростом с конца марта 2022-го.



Цены «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 4,6%. Например, на 4,6% снизилась стоимость акций «ММК». Также подешевели расписки OZON (-3,7%), бумаги Polymetal (-3,2%), «НЛМК» (-2,9%), «Северстали» (-2,9%), «Яндекса» (-2,8%) и др. Курс доллара снизился до 62,26 рубля, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

По итогам прошлой недели индекс МосБиржи увеличился на 1,5%, а РТС снизился на 8,5%. В пятницу, 27 мая, курс доллара на закрытии торгов поднялся до 66,9 рубля.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин считает, что во втором полугодии 2022 года укрепление рубля может прекратиться и сдвинуть «справедливый» курс доллара выше 80. По его словам, власти стараются смягчить валютный контроль, что должно отразиться на рубле.



Диана Жиленкова