В музыкальные и художественные школы Татарстана поставят музыкальные инструменты и мебель

Министерство культуры Республики Татарстан провело торги и заключило 14 контрактов и 9 договоров на поставку музыкальных инструментов, учебных материалов, звукового оборудования, компьютеров, оргтехники и мебели в музыкальные и художественные школы республики.

На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделили более 106 млн руб. Из них 61 млн руб. направили из федерального бюджета, а 44 млн руб. — из республиканского.

Новое оборудование поступит в следующие учреждения дополнительного образования:

Набережночелнинский колледж искусств,

Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З. Яруллина, Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева

МБОУДО «Детская школа искусств» Актанышского муниципального района,

МБОДО «Алькеевская детская музыкальная школа» Алькеевского муниципального района,

МБУДО «Детская школа искусств Верхнеуслонского муниципального района»,

МБУДО «Детская школа искусств г. Зеленодольска»,

МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» Нижнекамского муниципального района, МБУДО «Нурлатская детская школа искусств»,

МБОУДО «Сабинская детская школа искусств имени Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных»,

МАУДО «Детская школа искусств» Бавлинского муниципального района,

МБУДО «Детская школа искусств» г. Лаишево Лаишевского муниципального района,

МБУДО г. Казани «Детская музыкальная школа №16 имени Олега Леонидовича Лундстрема»,

МБУДО «Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муниципального района.

Новые музыкальные инструменты, оборудование, а также мебель учреждения получат после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.