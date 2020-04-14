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В музыкальные и художественные школы Татарстана поставят музыкальные инструменты и мебель

14:01, 14.04.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В музыкальные и художественные школы Татарстана поставят музыкальные инструменты и мебель
Фото: realnoevremya.ru

Министерство культуры Республики Татарстан провело торги и заключило 14 контрактов и 9 договоров на поставку музыкальных инструментов, учебных материалов, звукового оборудования, компьютеров, оргтехники и мебели в музыкальные и художественные школы республики.

На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделили более 106 млн руб. Из них 61 млн руб. направили из федерального бюджета, а 44 млн руб. — из республиканского.

Новое оборудование поступит в следующие учреждения дополнительного образования:

  • Набережночелнинский колледж искусств,
  • Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З. Яруллина, Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева
  • МБОУДО «Детская школа искусств» Актанышского муниципального района,
  • МБОДО «Алькеевская детская музыкальная школа» Алькеевского муниципального района,
  • МБУДО «Детская школа искусств Верхнеуслонского муниципального района»,
  • МБУДО «Детская школа искусств г. Зеленодольска»,
  • МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» Нижнекамского муниципального района, МБУДО «Нурлатская детская школа искусств»,
  • МБОУДО «Сабинская детская школа искусств имени Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных»,
  • МАУДО «Детская школа искусств» Бавлинского муниципального района,
  • МБУДО «Детская школа искусств» г. Лаишево Лаишевского муниципального района,
  • МБУДО г. Казани «Детская музыкальная школа №16 имени Олега Леонидовича Лундстрема»,
  • МБУДО «Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муниципального района.

Новые музыкальные инструменты, оборудование, а также мебель учреждения получат после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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