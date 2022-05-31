Агент Радулова прокомментировал возможный переход клиента в «Ак Барс»

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского хоккеиста «Далласа» Александра Радулова в КХЛ, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в казанский «Ак Барс».

«Пока без комментариев. Вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал Николаев «Чемпионату».

Ранее в СМИ прошла информация, что «Ак Барс» в течение нескольких дней объявит о подписании контракта с игроком. Будущая зарплата игрока якобы составит 80 миллионов рублей за сезон, — сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

Ранее в Континентальной хоккейной лиге Радулов выступал за «Салават Юлаев» (с 2008 по 2012 годы) и ЦСКА (с 2012 по 2016 года). В нынешнем сезоне НХЛ 35-летний россиянин провел 71 матч за «Даллас Старс», набрав 22 (4+18) очка. В плей-офф Радулов принял участие в трех матчах. Очков не набрал.

Эрик Добролюбов