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Правительство России временно увеличило экспортные квоты для производителей минеральных удобрений

10:19, 17.04.2022
Правительство России временно увеличило экспортные квоты для производителей минеральных удобрений
Фото: wikipedia.org

Правительство России временно увеличило квоты для отечественных производителей минеральных удобрений почти на 700 тысяч тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Такая мера будет действовать до 31 мая текущего года. Квота на вывоз азотных удобрений увеличена до 5,7 млн тонн, сложных удобрений — до 5,6 млн тонн. Отмечается, что до указанного срока квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Абхазию и Южную Осетию.

Фото: realnoevremya.ru

— Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств, — сообщает пресс-служба правительства России.

Недавно власти страны объявили о временном вводе квоты на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Также установлена квота на экспорт шрота в объеме 700 тысяч тонн. Мера будет действовать до 31 августа 2022 года.

Диана Жиленкова
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