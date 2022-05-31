В Совфеде заявили, что санкции против России не привели к ожидаемым результатам

Санкции против России достигли предела, однако они не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те, кто их вводил. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, страна по-прежнему развивается и справляется с оказываемым на нее давлением. «Доброжелатели» фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны, добавила спикер Совфеда.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила Матвиенко, количество ограничений, введенных против россиян, превысило 10 тысяч. Ситуация на продовольственных рынках, нарушение цепочек поставок и рост цен на продукцию могут обернуться высокими рисками.

— Последствия и тенденции в первую очередь почувствуют на себе самые уязвимые слои населения, в том числе и в африканских странах, — приводит слова спикера Совфеда ТАСС.

После начала специальной военной операции на Украине правительство ряда стран приняло решение ввести санкции против России. Среди них: США, Великобритания, Япония, Канада и другие.

В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры. Например, в этом месяце Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 963 гражданам США.

Диана Жиленкова