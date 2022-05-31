В Совфеде заявили, что санкции против России не привели к ожидаемым результатам
Санкции против России достигли предела, однако они не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те, кто их вводил. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, страна по-прежнему развивается и справляется с оказываемым на нее давлением. «Доброжелатели» фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны, добавила спикер Совфеда.
Как отметила Матвиенко, количество ограничений, введенных против россиян, превысило 10 тысяч. Ситуация на продовольственных рынках, нарушение цепочек поставок и рост цен на продукцию могут обернуться высокими рисками.
— Последствия и тенденции в первую очередь почувствуют на себе самые уязвимые слои населения, в том числе и в африканских странах, — приводит слова спикера Совфеда ТАСС.
После начала специальной военной операции на Украине правительство ряда стран приняло решение ввести санкции против России. Среди них: США, Великобритания, Япония, Канада и другие.
В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры. Например, в этом месяце Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 963 гражданам США.
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