Минниханов — о продовольственной безопасности: «Главное — бесперебойное снабжение населения продуктами питания»

Основная задача продовольственной отрасли в Татарстане сейчас — оперативное завершение посевных работ с учетом погодных условий. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.

Также необходимо подготовиться к кормозаготовке и обеспечить животноводческую отрасль достаточным количеством кормов.

Фото: tatarstan.ru

— Прошлый год был очень сложный, но мы сумели сохранить поголовье, удержаться. Надеемся, этот год будет более благоприятным, — сказал Минниханов.

Самое главное — бесперебойное снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания.

Сегодня заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане близится к завершению посевная кампания.

Татьяна Леухина