В Казани врача обвиняют в получении более 259 тысяч рублей за бесплатные операции

Следственные органы СК России по Татарстану закончили расследование уголовного дела в отношении 68-летней врача-уролога Клиники медуниверситета, заведующей кафедрой урологии Казанского государственного университета. Ее обвиняют в совершении 16 эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, с 2013 по 2019 годы врач сообщала пациентам, находящимся в клинике университета на лечении от мочекаменной болезни, что необходимые им операции проводят только платно, хотя на самом деле это было не так. После она направляла их в один из кабинетов, арендованных принадлежащей ей фирмой, где с больными заключались договоры на оказание платных услуг. В результате им проводили платную операцию, которая в действительности выполнялась в рамках реализации программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. В результате действий обвиняемой пациентам причинили имущественный вред на сумму более 259 тысяч рублей.

Свою вину женщина не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в середине мая завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней бывшей замдиректора медколледжа в Набережных Челнах, обвиняемой в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году обвиняемая получила от старосты одной из групп 52,5 тысячи рублей, собранные с 34 человек, за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена.

Дарья Акимова