«Туполев» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год из-за убытка

ПАО «Туполев» отказалось от выплаты дивидендов за 2021 год. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.



Годовому общему собранию акционеров в связи с убытком в 2021 году рекомендовано не распределять прибыль по результатам прошлого года, а еще не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Фото: tatarstan.ru

Заседание 11 мая провел президент Татарстана, председатель совета директоров ПАО «Туполев» Рустам Минниханов. Оно проходило на Казанском авиационном заводе им. Горбунова — филиале компании.

Перед заседанием Совета директоров ПАО «Туполев» его участники ознакомились с работой предприятия — посетили сборочные цеха, цех агрегатной и окончательной сборки, инженерный центр, стендово-лабораторный комплекс. Напомним, на Казанском авиационном заводе (входит в ПАО «Туполев») планируется выпустить три самолета Ту-214 в будущем году.



Маргарита Головатенко