УК работают плохо, программа по раздельному сбору мусора не работает вообще — на что жалуются казанцы

Фото: Олег Тихонов

В сфере ЖКХ Казани сложилась довольно сложная ситуация. Многие сети физически изношены и требуют замены. Объем проблем нарастает, по мнению Дмитрия Романова, исполнительного директора ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», это может привести к дальнейшему росту жилищно-коммунальных тарифов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Людей надо учить юридической грамотности

В начале своего доклада Дмитрий Романов отметил проблемы прошедшего года. Негативные изменения в экономической ситуации повлекли за собой значительный рост цен на строительные материалы, что, в свою очередь, ударило по подрядчикам, занимающимся капитальным ремонтом. Финансовые затруднения совпали с начавшимися авариями на городских сетях водоотведения и водоснабжения.



— За 2021 год было обработано 1 530 обращений. Наиболее актуальные — обращения по ненадлежащему содержанию общедомового имущества, повышению тарифов на ЖКХ, и, конечно, всегда актуальны вопросы начисления за отопительные услуги, — заявил Романов.

Зачастую управляющие компании, как выясняется, не умеют правильно и полно отвечать на запросы граждан. Есть проблемы и с юридической грамотностью собственников жилья.

— Не всегда управляющие компании работают оперативно, представляют информацию собственникам по управлению имуществом, срокам текущих и капитальных ремонтов. А это больные проблемы, по которым люди обращаются всегда. Часто встречаются вопросы, требующие юридической проработки, помощи в суде. В 2021 году было проведено 37 семинаров по обучению 630 жителей и представителей управляющих организаций, — сообщил глава общественного центра.

У казанцев есть претензии к температурному режиму в прошедшем отопительном сезоне

В 2021 году общественным центром были проведены мониторинги по разным направлениям. Например, по уборке снега во дворах, применению антигололедных технологий. В целом промониторили 192 двора. Результаты проведенных обследований направлены органам местного самоуправления.

Фото: Максим Платонов

— Жители жалуются, что снег не вывозится и складируется во дворах, приходится доводить до сведения собственников, что денег на вывоз снега с территорий дворов не хватает. Статья «Уборка» направлена только на заработную плату дворника. Отсюда и принимаются решения по дополнительному сбору денег. Для того чтобы вывезти снег с придомовой территории, требуется порядка 10 тысяч рублей, — сообщил Романов.

Были проведены опросы о раздельном сборе отходов, его эффективности и возникающих при этом проблемах, а также о качестве прошедшего отопительного сезона. По вопросу раздельного сбора мусора высказались более 700 жителей Казани.

— Мы провели опрос о раздельном сборе отходов. По мнению людей, программа по раздельному сбору мусора или не работает вообще, или работает, но плохо. Более половины респондентов отметили, что рядом с их домом нет баков для раздельного сбора мусора. И главным условием назвали создание условий для такого сбора, — поделился глава общественного центра.



Фото: Олег Тихонов

Еще половина опрошенных высказала претензии к температурному режиму в течение прошедшего отопительного сезона, а 63% респондентов назвали работу управляющих организаций неудовлетворительной.

В качестве важной задачи Дмитрий Романов назвал обеспечение открытости и большей прозрачности работы ТСЖ и ЖСК, в том числе финансовой. Если управляющие компании проходят процедуру лицензирования и есть законодательные основы для контроля их деятельности со стороны государственных органов, то зачастую бывает совершенно непонятно, каким образом люди становятся председателями ТСЖ, как организуется их финансовая деятельность. Этот вопрос сейчас законодательно прорабатывается, и есть надежда на его эффективное решение.



Наталья Эллер