В Татарстане за пять лет более 3 тысяч человек получили помощь в кабинетах отказа от курения

За последние пять лет около 3 300 жителей Татарстана получили медицинскую помощь в кабинетах по отказу от курения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Из них более 2 600 человек отказались от никотиновой зависимости. Подобные кабинеты открылись в Татарстане в 2013 году на базе Республиканского клинического наркологического диспансера. Бесплатные консультации врачи-психиатры и наркологи проводят в филиалах наркодиспансера в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.

Отмечается, что врач кабинета по отказу от курения может дать индивидуальные рекомендации немедикаментозного и медикаментозного характера. Также он может оценить риски развития заболеваний в результате курения, степень никотиновой зависимости, мотивацию бросить курить, а также тип курительного поведения.

Согласно исследованию, за последние три месяца каждый восьмой курящий житель Казани (12%) увеличил потребление сигарет. Аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2020 года в разгар локдауна из-за коронавируса. Тогда курить больше стали 13% жителей города.



Дарья Акимова