С 1 июня в России вводится мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

С 1 июня в России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Его действие продлится до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, приостановится большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят те проверки, в ходе которых ранее выявили нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря этого года.

Также мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных стран.

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В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Также власти освободили ИТ-компании от плановых проверок на три года. Министр экономического развития страны Максим Решетников затем рассказал, что количество проверок бизнеса в стране снизилось в восемь раз.

Дарья Акимова