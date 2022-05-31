У жителя Казани арестовали автомобиль Porsche Carrera за долг почти в 5 млн рублей

В Казани судебные приставы арестовали автомобиль Porsche 911 Carrera 4 S, хозяин которого задолжал физлицу 4,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Машину приставам удалось обнаружить накануне во время рейда с помощью приложения «Мобильный розыск». Оказалось, что автомобиль припаркован около ресторана, находящегося возле здания УФССП России по республике.

Porsche арестовали и отправили на спецстоянку. Теперь у владельца есть десять дней для погашения долга. В противном случае автомобиль продадут, а средства, полученные за него, уйдут на оплату задолженности.

В середине мая в Казани судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Infiniti у водителя, который не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения на сумму 80 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на авто, и оно было передано на ответственное хранение собственнику.

Дарья Акимова