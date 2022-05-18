В Казани арестовали автомобиль Infiniti водителя, не оплатившего штраф в 80 тысяч рублей

В Казани судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Infiniti у водителя, который не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

18 мая сотрудники ГИБДД Казани остановили машину марки Infiniti. Выяснилось, что у собственника автомобиля есть неоплаченный штраф на сумму 80 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на авто, и оно было передано на ответственное хранение собственнику.

В Госавтоинспекции порекомендовали вовремя оплачивать наложенные штрафы за нарушение ПДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 6 по 15 апреля ГИБДД Татарстана провело проверки автомобилей на предмет нарушений при перевозке пассажиров. Инспекторы проверили более 5 тысяч машин, осуществляющих пассажирские перевозки, выписали штрафы 1 233 водителям, установили более 200 фактов управления автомобилями с техническими неисправностями, семь фактов управления в состоянии опьянения, восемь водителей привлекли к ответственности за незаконную деятельность по перевозке пассажиров.



Дарья Акимова