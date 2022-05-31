В Казани экс-владелец магазинов «Смешные цены» осужден за преднамеренное банкротство

Фото: «Реальное время»

К 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком приговорил Приволжский суд Казани бизнесмена-банкрота Мушфига Абдуллаева. Бывший владелец магазинов «Смешные цены» признан виновным в преднамеренном банкротстве путем фиктивных сделок с имуществом в Татарстане и Марий Эл. Об этом «Реальному времени» сообщили в суде.



Ущерб от действий Абдуллаева силовики, три потерпевших банка и ФНС оценили в 155,8 млн рублей. По версии обвинения, в 2016—2019 годах обвиняемый произвел безвозмездное отчуждение 15 зданий и помещений, а также трех иномарок, что повлекло его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Так, в декабре 2017-го бизнесмен намеренно ухудшил свое имущественное положение путем фиктивной продажи площадей в 850 кв. м в ТЦ «Азино» и участка 0,37 га. Рыночную цену этой недвижимости на день сделки эксперты оценили в 46 млн рублей, в договоре же были указаны 60 млн. В декабре 2019-го с подачи финуправляющего банкротством бизнесмена арбитраж Татарстана признал сделку недействительной, указывала гособвинитель по делу Гузель Ишмуратова.

Вину на следствии и в суде Абдуллаев признал, не согласился лишь с размером ущерба.

Его преследование по эпизоду легализации части отчужденного имущества был прекращен за сроком давности.