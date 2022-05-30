Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,56 рубля на акцию

Совет директоров ПАО «Ростелеком» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 в размере 4,56 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В общей сложности на выплату дивидендов направят 15,9 млрд рублей. Лица, имеющие право на получение прибыли по результатам 2021-го, определяются до 20 июля.



Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию. Общая сумма по итогам прошлого года может достигнуть 99,2 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля.

Диана Жиленкова