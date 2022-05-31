Секретарь Совбеза России Патрушев приедет в Татарстан впервые за пять лет

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибывает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В пресс службе СБ РФ сообщают, что в Казани он проведет встречу с главами регионов Приволжского федерального округа. Она будет посвящена актуальным вопросам национальной безопасности в ПФО.

Помимо глав регионов, в совещании должен принять участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Фото: tatarstan.ru

1 июня Патрушев планирует посетить один из районов Татарстана. В пресс-службе Совбеза уточняют, что он встретится с учениками кадетской школы-интерната, познакомится с организацией спортивной жизни в сельской местности, а также обсудит вопросы благоустройства сельских поселений и развития в них инфраструктуры.

По данными Минобрнауки Татарстана, в республике работают 22 кадетские школы. Из них статус интерната имеют 11. Они находятся в Мензелинском, Спасском, Сабинском, Устьинском, Черемшанском, Актанышском районах, поселке Васильева, в Бугульме, Казани, Тетюшах, Чистополе.

Встречи проходят регулярно

Патрушев регулярно приезжает в различные федеральные округа с рабочими визитами. Последний раз, 27 апреля, он посещал юг России — в Астрахани затрагивались вопросы, связанные в том числе со специальной операцией на Украине.

Совещания в ПФО проходят ежегодно в мае—июне в различных регионах округа. В прошлом году оно прошло 16 июня в Самаре. Во время встречи отдельной темой для обсуждения стали вопросы экономической безопасности региона. В частности, рассматривались дополнительные меры по устранению и минимизации экологических угроз.

— Акцент сделан на проблематике ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшения уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, утилизации и переработки отходов, — сообщается на сайте правительства Татарстана.

Фото: kremlin.ru

В 2020 году совещание проходило в онлайн-формате. В нем принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Собрание было посвящено вопросам национальной безопасности регионов ПФО.

— В ходе совещания, в частности, подчеркнута важность повышения координации действий правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов власти субъектов федерации и местного самоуправления, — отмечается на сайте правительства республики.

В Татарстане Патрушев последний раз был в 2017 году. В рамках того визита он посетил цеха Казанского авиационного завода и Зеленодольский судостроительный завод. До этого он был в 2012 и 2014 годах.

Артем Гафаров