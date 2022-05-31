В РАН считают, что оснований говорить о резком росте заболеваемости COVID-19 в России нет

Оснований говорить о резком росте заболеваемости COVID-19 в России нет. Такое мнение выразил заместитель президента и академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, у жителей страны сформирован смешанный иммунитет: около 18 млн человек перенесли инфекцию и более 50 млн сделали от нее прививку. Если не произойдет «катастрофических» мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать население от коронавируса, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 3 801 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцией заразились 18 327 837 жителей страны, выздоровели 17 733 870 человек. В общей сложности коронавирус унес жизни 379 029 заболевших.

Диана Жиленкова