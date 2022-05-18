На трассе в Татарстане попали в ДТП микроавтобус и КАМАЗ: погиб один человек

В Татарстане на трассе Азнакаево — Бугульма микроавтобус столкнулся с КАМАЗом. В результате происшествия один человек погиб, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Пострадал один человек. Его доставили в состоянии средней степени тяжести в медсанчасть «Татнефть» Альметьевска.

По данным СМИ, рано утром микроавтобус превысил скорость и въехал в грузовик. Подробности происшествия уточняются.

Татьяна Леухина