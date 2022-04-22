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Сообщение о минировании Вахитовского районного суда Казани оказалось ложным

14:10, 22.04.2022
Сообщение о минировании Вахитовского районного суда Казани оказалось ложным
Фото: Максим Платонов

В Вахитовский районный суд Казани сегодня поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным — в здании взрывных устройств не обнаружили.

На данный момент эвакуация завершена, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Сообщения о якобы минировании в Вахитовский районный суд Казани поступали неоднократно. Аналогичный случай произошел в конце февраля. Тогда же письма о «минировании» получили и Советский, и Ново-Савиновский районные суды Казани.

Татьяна Демина
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