В Казани эвакуировали Советский районный суд

Фото: Екатерина Аблаева

Сегодня утром в Советском районном суде Казани прошла эвакуация, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Причины эвакуации не уточняются. Кроме того, в городе был эвакуирован торговый центр «Республика» на улице Петербургской, 9. Причиной эвакуации ТЦ стали сообщения о минировании.

«Реальное время» пыталось связаться с администрацией ТЦ «Мега», однако номер оказался недоступен. По общему номеру телефона торгового центра информацию о подобных сообщениях и возможной эвакуации ТЦ не предоставили.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня ночью на электронную почту 58 образовательных учреждений Казани пришли очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города. Отмечается, что руководители образовательных учреждений действуют по инструкции, а электронные адреса остальных учреждений проверяются на наличие угроз.



Максим Кокунин