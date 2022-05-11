В Казани эвакуировали Советский районный суд
Сегодня утром в Советском районном суде Казани прошла эвакуация, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Причины эвакуации не уточняются. Кроме того, в городе был эвакуирован торговый центр «Республика» на улице Петербургской, 9. Причиной эвакуации ТЦ стали сообщения о минировании.
«Реальное время» пыталось связаться с администрацией ТЦ «Мега», однако номер оказался недоступен. По общему номеру телефона торгового центра информацию о подобных сообщениях и возможной эвакуации ТЦ не предоставили.
Также сегодня ночью на электронную почту 58 образовательных учреждений Казани пришли очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города. Отмечается, что руководители образовательных учреждений действуют по инструкции, а электронные адреса остальных учреждений проверяются на наличие угроз.
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