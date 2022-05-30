Цена нефти марки Brent превысила $117 за баррель впервые с 25 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года поднялась на 1,71% до $117,54 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19:45 мск цена Brent замедлила рост до 1,32% и составила $117,08 за баррель. В предыдущий раз данный показатель достигал $117 25 марта 2022-го. Тем временем стоимость нефти WTI увеличилась на 1,58% до $116,89, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В начале мая цена нефти Brent упала до $106,58 за баррель. Снижение стоимости составило более чем 5%. Цена июньских фьючерсов на WTI снизилась на 5,56% до $103,6 за баррель.

Диана Жиленкова