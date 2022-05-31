На реконструкцию здания СУ СКР по Татарстану в Челнах выделят 85,5 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реконструкцию здания Следственного управления Следственного комитета России по республике на проспекте Сююмбике, 69 в Набережных Челнах. На эти цели предусмотрели 85,5 млн рублей из бюджета региона.



Список задач включает в себя устройство кровли, фасадные и внутренние отделочные работы, обеспечение наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, водо- и теплоснабжения, а также благоустройство территории и т. д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Услугу необходимо оказать до 30 ноября текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июня, подрядчика определят 9 июня.

Недавно стало известно, что в Казани появится новый следственный изолятор на тысячу мест. Его стоимость оценивается более чем в 6 миллиардов рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова