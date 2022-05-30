Экономист допустил повышение курса доллара до 80 рублей

Во втором полугодии 2022 года укрепление рубля может прекратиться и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.



По его словам, сейчас российскую валюту поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки и ограничения по импорту. Кроме того, сейчас власти стараются смягчить валютный контроль, что должно отразиться на рубле.

— Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее, — сказал он агентству «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

Официальный курс доллара, который установил Банк России на пятницу, 27 мая, составил 62,04 рубля, курс евро — 64,43 рубля. Утром 27 мая впервые с 12 мая курс евро на Московской бирже превысил 70 рублей. Курс доллара также поднялся на 1,86%, до 66,47 рубля.

По состоянию на 29 мая курс доллара держался на отметке в 69,43, евро — 66,40 рубля.

Маргарита Головатенко