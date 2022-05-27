Российский рынок акций снизился на 0,2% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 0,2%, до 2407,59 пункта, индекс РТС упал на 3,5%, до 1133,94 пункта. Стоимость большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменилась в пределах 7,4%.

Например, на 7,4% увеличилась стоимость акций «Интер РАО», на 3,2% — «Газпром нефти». В то же время на 3,1% подешевели расписки OZON, на 2,9% — бумаги «Аэрофлота», на 1,9% — «Магнита».

Фото: pixabay.com

Курс доллара поднялся до 66,9 рубля. В целом по итогам недели индекс МосБиржи увеличился на 1,5%, а РТС снизился на 8,5%, передает «Интерфакс».

Сегодня впервые с 12 мая курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей. Доллар поднялся на 1,86%, до 66,47 рубля. Утром индекс Мосбиржи поднялся на 0,75%, до 2 431,13 пункта.

Диана Жиленкова