В Нигерии зарегистрирована первая смерть человека от оспы обезьян

Первый случай летального исхода от оспы обезьян зарегистрировали в Нигерии. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний страны (NCDC).

По данным ведомства, из жизни ушел пациент в возрасте 40 лет с сопутствующими заболеваниями. Он принимал иммунопонижающие препараты, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в Нигерии на данный момент зарегистрировали 21 случай заражения оспой обезьян в девяти штатах страны. Среди них: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо и Риверс.



Тем временем во Всемирной организации здравоохранения риск распространения оспы обезьян в мире оценивают как умеренный. По информации на 26 мая, лабораторно подтверждено 257 случаев заражения инфекцией,120 отмечены как предполагаемые.

Диана Жиленкова