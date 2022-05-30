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Россия готовит предложение по июньским платежам по госдолгу

16:29, 30.05.2022
Россия готовит предложение по июньским платежам по госдолгу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Июньские платежи по госдолгу России будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

— Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр подчеркнул, что Россия будет поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны.

Ранее Силуанов отметил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

Татьяна Леухина
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