Россия будет проводить расчеты по госдолгу в рублях

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.



Иностранные инвесторы для этого должны будут открыть валютные и рублевые счета в российском банке. Силуанов объяснил, что при платеже за газ на российские сета зачисляется валюта, которая по поручению покупателя газа меняется на рубли.

— Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону, — сказал он и уточнил, что платежи таким образом можно будет проводить, минуя западную расчетную инфраструктуру — через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в России объем дополнительных нефтегазовых доходов по прогнозу Минфина и Минэкономразвития может достигнуть 1 трлн рублей. Средства направят на дополнительные выплаты пенсионерам и семьям с детьми, а также на проведение специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко