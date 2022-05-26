В Татарстане вынесли приговор местному жителю, который поджег знакомую

30-летнего жителя Лениногорского района Татарстана признали виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

В ночь с 24 на 25 августа прошлого года в лесном массиве возле села Шугурово подсудимый распивал алкоголь с 32-летней потерпевшей. Та, находясь в нетрезвом виде, упала и не могла передвигаться. В результате мужчина поджег одежду потерпевшей. От многочисленных ожогов лица, шеи и грудной клетки она скончалась.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности. Его приговорили к 15,5 года лишения свободы.



Несколько дней назад сообщалось, что 31-летнего жителя Альметьевска признали виновным в угрозе убийством. В декабре прошлого года мужчина поссорился с сожительницей. Подсудимый нанес пострадавшей побои, а затем схватил ее за шею и начал угрожать убийством.

Диана Жиленкова