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Регулярные авиарейсы из Ташкента в Самару запустят с 4 июня

15:38, 30.05.2022
Регулярные авиарейсы из Ташкента в Самару запустят с 4 июня
Фото: Максим Платонов

Uzbekistan Airways Express запускает регулярные авиарейсы из Ташкента в Самару. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый рейс по международному направлению Ташкент — Самара — Ташкент запланирован на 4 июня текущего года. Регулярные полеты будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.

Фото: Максим Платонов

Тем временем с 1 июня запустят авиарейсы из Казани в Туркменабад. Полеты будут выполняться один раз в неделю — по средам. С этой же даты также будут дважды в неделю осуществляться авиарейсы в Ашхабад.

На прошлой неделе компания Nordwind открыла прямые рейсы между столицей Татарстана и Душанбе. Длительность перелета составляет 3,5 часа. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте казанского аэропорта.

Диана Жиленкова
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