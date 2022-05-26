С 1 июня из Казани запускают авиарейсы в Туркменабад

Фото: Максим Платонов

Из столицы Татарстана запускают авиарейсы в Туркменабад. Первый полет назначен на 1 июня, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Регулярный рейс будет выполняться один раз в неделю — по средам. Вылет из Казани запланирован на 18.30, самолет прибудет в пункт назначения в 23.30. Для каждого города указано местное время.



Фото: Максим Платонов

Кроме того, с 1 июля дважды в неделю будут выполняться рейсы в Ашхабад. Так, по пятницам из Казани самолет будет вылетать в 10.50, прибытие запланировано в 16.20. По воскресеньям вылет выполняется в 23.35, прибытие — в 05.05.

Напомним, со 2 июня также возобновятся рейсы из Казани в Калугу. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и четвергам. Время в пути составляет 1 час 45 минут.



Диана Жиленкова